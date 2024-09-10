Ксенья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Июдович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Июдович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Карп Иванович

Отец ребёнка: Иван Июдович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-127об
Смерть
Неизвестно

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