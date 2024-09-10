Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Июдович
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Июдович
ГАСО, 179-1-45-128л
Рождение ребёнка
1822
Сын: Карп Иванович
Отец ребёнка: Иван Июдович
ГАСО, 179-1-45-127об
Смерть
Неизвестно