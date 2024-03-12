Шаповалова (Сущенко) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Сущенко) Евгения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сущенко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шаповалов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Шаповалов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Шаповалов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Яков

Смерть
Неизвестно
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