Шаповалова (Сущенко) Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сущенко Алексей
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Шаповалов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Шаповалов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаповалов Яков
Смерть
Неизвестно