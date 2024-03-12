Шаповалов Анатолий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Анатолий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаповалов Яков

Мать: Шаповалова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Сын: Шаповалов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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