Юров Федор-I Кузьмич 13.04.1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юров Федор-I Кузьмич

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.04.1842

Дата смерти

16.05.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1842

Отец: Юров Козьма Ильич

Мать: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1862

Дочь: (Юрова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
02.03.1864 ст.

Сын: Юров Василий- I Фёдорович

Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1866

Дочь: (Юрова) Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
21.07.1868

Сын: Юров Василий-II Фёдорович

Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
05.10.1870

Дочь: (Юрова) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Смерть
16.05.1873

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