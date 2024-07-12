Юров Федор-I Кузьмич
Место рождения
Дата рождения13.04.1842
Дата смерти16.05.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1842
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1862
Дочь: (Юрова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
02.03.1864 ст.
Сын: Юров Василий- I Фёдорович
Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
13.07.1866
Дочь: (Юрова) Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
21.07.1868
Сын: Юров Василий-II Фёдорович
Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
05.10.1870
Дочь: (Юрова) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна
Смерть
16.05.1873