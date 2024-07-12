Юров Козьма Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти17.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Юров Илья Степанович
Мать: Юрова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1832
Сын: Юров Игнатий Кузьмич
Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
02.06.1836
Сын: Юров Тимофей Кузьмич
Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
06.06.1838
Сын: Юров Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
27.03.1840
Дочь: Савина (Юрова) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
13.04.1842
Сын: Юров Федор-I Кузьмич
Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
11.01.1846
Сын: Юров Ефим Кузьмич
Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна
Рождение ребёнка
28.05.1849
Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна
Смерть
17.04.1870