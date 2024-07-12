Юров Козьма Ильич Около 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юров Козьма Ильич

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

17.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Юров Илья Степанович

Мать: Юрова Надежда Ивановна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.12.1832

Сын: Юров Игнатий Кузьмич

Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
02.06.1836

Сын: Юров Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
06.06.1838

Сын: Юров Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
27.03.1840

Дочь: Савина (Юрова) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
13.04.1842

Сын: Юров Федор-I Кузьмич

Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1846

Сын: Юров Ефим Кузьмич

Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
28.05.1849

Сын: Юров Федор-II Кузьмич

Мать ребёнка: Юрова (Филиппова) Христинья Феоктистовна

Смерть
17.04.1870

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