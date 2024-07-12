Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1842
Дата смерти22.04.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1842
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юров Федор-I Кузьмич
Рождение ребёнка
04.05.1862
Дочь: (Юрова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич
Рождение ребёнка
02.03.1864 ст.
Сын: Юров Василий- I Фёдорович
Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич
Рождение ребёнка
13.07.1866
Дочь: (Юрова) Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич
Рождение ребёнка
21.07.1868
Сын: Юров Василий-II Фёдорович
Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич
Рождение ребёнка
05.10.1870
Дочь: (Юрова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич
Смерть
22.04.1872