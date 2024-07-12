Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна 05.09.1842 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Юрова (Каченихина) Анна Ефимовна

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.09.1842

Дата смерти

22.04.1872

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1842

Отец: Каченихин Ефим Самуилович

Мать: Каченихина (Гребенева) Евдокия Григорьевна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Федор-I Кузьмич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1862

Дочь: (Юрова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич

Рождение ребёнка
02.03.1864 ст.

Сын: Юров Василий- I Фёдорович

Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1866

Дочь: (Юрова) Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич

Рождение ребёнка
21.07.1868

Сын: Юров Василий-II Фёдорович

Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич

Рождение ребёнка
05.10.1870

Дочь: (Юрова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Юров Федор-I Кузьмич

Смерть
22.04.1872

Мы используем куки для улучшения работы сайта.