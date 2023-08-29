Каликин Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каликина) Марфа Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1825 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1830 ст.
Дочь: (Каликина) Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Каликина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1862 ст.