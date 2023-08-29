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Каликин Михаил Иванов

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Каликин Иван Григорьев

Мать: Каликина (Левина) Маримьяна Степанова

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каликина) Марфа Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.07.1825 ст.

Сын: Каликин Трофим Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Каликин Викул Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1830 ст.

Дочь: (Каликина) Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Каликина Евдокия Григорьева

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Каликин Алексей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1862 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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