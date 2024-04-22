Каликина (Левина) Маримьяна Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Каликин Пётр Иванов
Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Каликин Иван Иванов
Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.
Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65HD-89ZW
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Каликин Пахом Иванов
Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834