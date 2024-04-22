Каликина (Левина) Маримьяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина (Левина) Маримьяна Степанова

Место рождения

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Каликин Пётр Иванов

Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Каликин Иван Иванов

Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Каликин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Каликин Парфён Иванов

Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.

Сын: Каликин Евсевий Иванов

Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65HD-89ZW
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Каликин Пахом Иванов

Отец ребёнка: Каликин Иван Григорьев

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каликин Иван Григорьев

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1834
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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