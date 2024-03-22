Каликин Пахом Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Бракосочетание
28.10.1842 ст.
Свидетели по жениху: Иван Каликин, Викул Ерёмин Свидетели по невесте: Парфён Каликин, Авксентий Ерёмин. Все - крестьяне деревни Верх-Чиковской Колыванского уезда
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Мать ребёнка: Каликина Епистимья Андреева
Восприемник
14.08.1864 ст.
Восприемник Марфы, дочери Степана Маркова Заозернова
Смерть
Неизвестно