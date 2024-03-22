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Каликин Пахом Иванов

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Каликин Иван Григорьев

Мать: Каликина Маримьяна Степанова

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
28.10.1842 ст.

Жена: Каликина Епистимья Андреева

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели по жениху: Иван Каликин, Викул Ерёмин Свидетели по невесте: Парфён Каликин, Авксентий Ерёмин. Все - крестьяне деревни Верх-Чиковской Колыванского уезда
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Каликин Кузьма Пахомов

Мать ребёнка: Каликина Епистимья Андреева

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
14.08.1864 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник Марфы, дочери Степана Маркова Заозернова
Смерть
Неизвестно
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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