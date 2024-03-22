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Каликин Викул Михайлов

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Каликин Михаил Иванов

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Каликин Андрей Викулов

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Каликин Архип Викулов

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Каликин Михаил Викулов

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.01.1864 ст.

Сын: Каликин Тимофей Викулов

Мать ребёнка: Каликина Ирина Устинова

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Вуколова

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каликина Ирина Устинова

Смерть
Неизвестно
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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