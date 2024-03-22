Каликин Викул Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Отец: Каликин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1855
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
16.01.1864 ст.
Мать ребёнка: Каликина Ирина Устинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Вуколова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каликина Ирина Устинова
Смерть
Неизвестно