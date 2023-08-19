Каликин Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Каликин Михаил Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1864 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Таинство венчания совершали священник Евфимий Никольский и пономарь Николай Россов Свидетели со стороны жениха - той же деревни крестьяне Вукол Михайлов Каликин и Семён Марков Заозернов Свидетели со ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно