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Каликин Алексей Михайлов

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Каликин Михаил Иванов

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.01.1864 ст.

Жена: Каликина Агафья Тимофеева

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Таинство венчания совершали священник Евфимий Никольский и пономарь Николай Россов Свидетели со стороны жениха - той же деревни крестьяне Вукол Михайлов Каликин и Семён Марков Заозернов Свидетели со ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Николай Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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