Елькина (Дербышева) Агафья Федоровна
Место рожденияБ.Сердеж
Дата рождения18.02.1882
Дата смерти05.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Б.Сердеж
Бракосочетание
29.10.1906
Мелянда
Рождение ребёнка
21.08.1910
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Елькин Семен Романович
Б.Сердеж
Рождение ребёнка
31.08.1923
Дочь: Шамова Ираида Семёновна
Отец ребёнка: Елькин Семен Романович
Б.Сердеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елькин Семен Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елькин Семен Романович
Смерть
05.10.1967
Комарово Лебяжский район
Причина смерти: Сердечно сосудистая недостаточность 3ст.
Похороны
Неизвестно
Комарово Лебяжский район