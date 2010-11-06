Елькина (Дербышева) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина (Дербышева) Агафья Федоровна

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Место рождения

Б.Сердеж

Дата рождения

18.02.1882

Дата смерти

05.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Б.Сердеж
Бракосочетание
29.10.1906

Муж: Елькин Семен Романович

Мелянда
Рождение ребёнка
21.08.1910

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Елькин Семен Романович

Б.Сердеж
Рождение ребёнка
31.08.1923

Дочь: Шамова Ираида Семёновна

Отец ребёнка: Елькин Семен Романович

Б.Сердеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Никодим Семёнович

Отец ребёнка: Елькин Семен Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Ираклий Семёнович

Отец ребёнка: Елькин Семен Романович

Смерть
05.10.1967
Комарово Лебяжский район
Причина смерти: Сердечно сосудистая недостаточность 3ст.
Похороны
Неизвестно
Комарово Лебяжский район
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