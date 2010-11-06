Шамова (Елькина) Ираида Семёновна
Место рожденияБ.Сердеж
Дата рождения31.08.1923
Дата смерти06.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923
Отец: Елькин Семен Романович
Мать: Елькина Агафья Федоровна
Б.Сердеж
Бракосочетание
25.10.1946
Сердежский с/с
Рождение ребёнка
30.06.1947
Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович
Рождение ребёнка
18.07.1950
Рождение ребёнка
08.02.1954
Рождение ребёнка
07.07.1955
Сын: Шамов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович
Комарово Лебяжский район
Рождение ребёнка
31.10.1957
Рождение ребёнка
08.06.1959
Рождение ребёнка
08.01.1961
Паутово
Смерть
06.11.2010
Вотское
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Вотское