Шамова (Елькина) Ираида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамова (Елькина) Ираида Семёновна

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Место рождения

Б.Сердеж

Дата рождения

31.08.1923

Дата смерти

06.11.2010

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923

Отец: Елькин Семен Романович

Мать: Елькина Агафья Федоровна

Б.Сердеж
Бракосочетание
25.10.1946

Муж: Шамов Георгий Семёнович

Сердежский с/с
Рождение ребёнка
30.06.1947

Сын: Шамов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
18.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
08.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
07.07.1955

Сын: Шамов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович

Комарово Лебяжский район
Рождение ребёнка
31.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
08.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович

Рождение ребёнка
08.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамов Георгий Семёнович

Паутово
Смерть
06.11.2010
Вотское
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Вотское
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