Шамов Георгий Семёнович
Место рожденияМ.Сердеж
Дата рождения16.04.1920
Дата смерти22.09.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1920
Отец: Шамов Семён Семёнович
Мать: Шамова ?
М.Сердеж
Бракосочетание
25.10.1946
Жена: Шамова Ираида Семёновна
Сердежский с/с
Рождение ребёнка
30.06.1947
Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна
Рождение ребёнка
18.07.1950
Рождение ребёнка
08.02.1954
Рождение ребёнка
07.07.1955
Сын: Шамов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна
Комарово Лебяжский район
Рождение ребёнка
31.10.1957
Рождение ребёнка
08.06.1959
Рождение ребёнка
08.01.1961
Паутово
Смерть
22.09.1995
Вотское
Похороны
Неизвестно
Комарово Лебяжский район