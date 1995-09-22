Шамов Георгий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов Георгий Семёнович

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Место рождения

М.Сердеж

Дата рождения

16.04.1920

Дата смерти

22.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1920

Отец: Шамов Семён Семёнович

Мать: Шамова ?

М.Сердеж
Бракосочетание
25.10.1946

Жена: Шамова Ираида Семёновна

Сердежский с/с
Рождение ребёнка
30.06.1947

Сын: Шамов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна

Рождение ребёнка
18.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна

Рождение ребёнка
08.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна

Рождение ребёнка
07.07.1955

Сын: Шамов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна

Комарово Лебяжский район
Рождение ребёнка
31.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна

Рождение ребёнка
08.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна

Рождение ребёнка
08.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамова Ираида Семёновна

Паутово
Смерть
22.09.1995
Вотское
Похороны
Неизвестно
Комарово Лебяжский район
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