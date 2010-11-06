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Елькин Семен Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1886

Дата смерти

02.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886

Отец: Елькин Роман Михайлович

Мать: Елькин ?

Бракосочетание
29.10.1906

Жена: Елькина Агафья Федоровна

Мелянда
Рождение ребёнка
21.08.1910

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна

Б.Сердеж
Рождение ребёнка
31.08.1923

Дочь: Шамова Ираида Семёновна

Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна

Б.Сердеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Никодим Семёнович

Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Ираклий Семёнович

Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
строил электростанцию в д. Слудка Лебяжского района.
Смерть
02.02.1962
Комарово Лебяжский район
Похороны
Неизвестно
Комарово Лебяжский район
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