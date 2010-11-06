Елькин Семен Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1886
Дата смерти02.02.1962
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886
Отец: Елькин Роман Михайлович
Мать: Елькин ?
Бракосочетание
29.10.1906
Жена: Елькина Агафья Федоровна
Мелянда
Рождение ребёнка
21.08.1910
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна
Б.Сердеж
Рождение ребёнка
31.08.1923
Дочь: Шамова Ираида Семёновна
Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна
Б.Сердеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елькина Агафья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
строил электростанцию в д. Слудка Лебяжского района.
Смерть
02.02.1962
Комарово Лебяжский район
Похороны
Неизвестно
Комарово Лебяжский район