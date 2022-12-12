Елькин Ираклий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Ираклий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елькин Семен Романович

Мать: Елькина Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
22.08.1941

Дочь: Елькина Галина Ираклиевна

Мать ребёнка: Елькин Евдокия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Татьяна Ираклиевна

Мать ребёнка: Елькин Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькин Евдокия

Смерть
Неизвестно
Россия
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