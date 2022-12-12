Елькин Ираклий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елькин Семен Романович
Мать: Елькина Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
22.08.1941
Дочь: Елькина Галина Ираклиевна
Мать ребёнка: Елькин Евдокия
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Татьяна Ираклиевна
Мать ребёнка: Елькин Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елькин Евдокия
Смерть
Неизвестно
Россия