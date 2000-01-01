Елькин Никодим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Никодим Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елькин Семен Романович

Мать: Елькина Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
19.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькин Валентина Ивановна

Комарово Лебяжского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькин Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькин Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькин Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькин Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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