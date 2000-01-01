Елькин (Бахтина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин (Бахтина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Никодим Семёнович

Комарово Лебяжского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Никодим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Никодим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Никодим Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Никодим Семёнович

Смерть
Неизвестно
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