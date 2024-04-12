Фурсов Петр Яковлевич (старший закройщик) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Петр Яковлевич (старший закройщик)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1871

Отец: Фурсов Яков Федорович

Мать: Фурсова Анна Тихоновна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.07.1889

Жена: Фурсова Акилина Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1892

Дочь: Ширатова Пелагия Петровна

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Фурсов Иван Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Фурсов Тихон Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1903

Сын: Фурсов Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1906

Сын: Фурсов Аким Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1909

Сын: Фурсов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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