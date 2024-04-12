Фурсов Петр Яковлевич (старший закройщик)
Место рождения
Дата рождения17.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1871
Отец: Фурсов Яков Федорович
Мать: Фурсова Анна Тихоновна
Бракосочетание
02.07.1889
Жена: Фурсова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
24.04.1892
Дочь: Ширатова Пелагия Петровна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1897
Сын: Фурсов Иван Петрович
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
14.06.1901
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1903
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1906
Сын: Фурсов Аким Петрович
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1909
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Петровна
Смерть
Неизвестно