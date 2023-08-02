Фурсова (Мезенцева?) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Мезенцева?) Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

23.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Казакова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фурсов Савва Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1870

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1871

Сын: Фурсов Петр Яковлевич (старший закройщик)

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Попова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1874

Сын: Фурсов Фома Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1877

Сын: Фурсов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1882

Сын: Фурсов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1885

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1886

Сын: Фурсов Мл. Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1889

Сын: Фурсов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1891

Дочь: Усова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Яков Федорович

Смерть
23.09.1917
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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