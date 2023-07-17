Петров Георгий Петровч
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1973
Мать ребёнка: Петрова (Ченцова) Алла Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1974
Мать ребёнка: Петрова (Ченцова) Алла Федоровна
Рождение ребёнка
27.03.1981
Дочь: Мызникова (Петрова) Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Петрова (Ченцова) Алла Федоровна