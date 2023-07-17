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Петров Георгий Петровч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1949

Отец: Петров Петр Георгиевич

Мать: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Ченцова) Алла Федоровна

Рождение ребёнка
23.04.1973

Сын: Петров Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Петрова (Ченцова) Алла Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1974

Сын: Петров Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Петрова (Ченцова) Алла Федоровна

Рождение ребёнка
27.03.1981

Дочь: Мызникова (Петрова) Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Петрова (Ченцова) Алла Федоровна

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