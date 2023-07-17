Петрова (Ченцова) Алла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ченцова) Алла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Георгий Петровч

Рождение ребёнка
23.04.1973

Сын: Петров Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Петров Георгий Петровч

Рождение ребёнка
27.06.1974

Сын: Петров Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Петров Георгий Петровч

Рождение ребёнка
27.03.1981

Дочь: Мызникова (Петрова) Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Петров Георгий Петровч

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