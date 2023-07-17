Петрова (Ченцова) Алла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1973
Отец ребёнка: Петров Георгий Петровч
Рождение ребёнка
27.06.1974
Отец ребёнка: Петров Георгий Петровч
Рождение ребёнка
27.03.1981
Дочь: Мызникова (Петрова) Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Петров Георгий Петровч