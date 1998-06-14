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Петров Петр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1924

Дата смерти

14.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1924

Отец: Петров Георгий Петрович

Мать: Петрова (Крахмалева) Акулина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1949

Сын: Петров Георгий Петровч

Мать ребёнка: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1951

Сын: Петров Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Петров Виктор Петрович

Мать ребёнка: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна

Смерть
14.06.1998

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