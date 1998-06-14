Петров Петр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1924
Дата смерти14.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1949
Мать ребёнка: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1951
Мать ребёнка: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна
Смерть
14.06.1998