Петрова (Крахмалева) Акулина Матвеевна
Место рожденияРеспублика Дагестан поселок Новоалександровка
Дата рождения21.06.1903
Дата смерти16.12.1992
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903
Рождение ребёнка
04.10.1924
Отец ребёнка: Петров Георгий Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1926
Дочь: Ларина (Петрова) Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Петров Георгий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Петрова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Петров Георгий Петрович
Смерть
16.12.1992