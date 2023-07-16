Петрова (Крахмалева) Акулина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Крахмалева) Акулина Матвеевна

Место рождения

Республика Дагестан поселок Новоалександровка

Дата рождения

21.06.1903

Дата смерти

16.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903

Отец: Крахмалев Матвей Спиридонович

Мать: Крахмалева (Масюкова) Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.10.1924

Сын: Петров Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Петров Георгий Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1926

Дочь: Ларина (Петрова) Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Петров Георгий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Петрова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Петров Георгий Петрович

Смерть
16.12.1992

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