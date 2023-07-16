Крахмалева (Масюкова) Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масюков Тимофей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Петрова (Крахмалева) Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Крахмалев Матвей Спиридонович
Республика Дагестан поселок Новоалександровка
Смерть
Неизвестно
Республика Дагестан г.Кизилюрт