Крахмалева (Масюкова) Степанида Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крахмалева (Масюкова) Степанида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масюков Тимофей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Петрова (Крахмалева) Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Крахмалев Матвей Спиридонович

Республика Дагестан поселок Новоалександровка
Смерть
Неизвестно
Республика Дагестан г.Кизилюрт

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