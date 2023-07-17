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Масюков Тимофей Яковлевич

Место рождения

Харьковский р-он Изюмовский уезд, Курульской волости, село Ново-Дмитровка

Дата рождения

10.06.1843

Дата смерти

22.10.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1843

Отец: Масюков Яков

Мать: не указана

Харьковский р-он Изюмовский уезд, Курульской волости, село Ново-Дмитровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крахмалева Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.10.1905
Республика Дагестан поселок Новоалександровка
В дальнейшем населенный пункт назывался Нижний Чирьюрт