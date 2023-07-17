Масюков Тимофей Яковлевич
Место рожденияХарьковский р-он Изюмовский уезд, Курульской волости, село Ново-Дмитровка
Дата рождения10.06.1843
Дата смерти22.10.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1843
Отец: Масюков Яков
Мать: не указана
Харьковский р-он Изюмовский уезд, Курульской волости, село Ново-Дмитровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крахмалева Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.10.1905
Республика Дагестан поселок Новоалександровка
В дальнейшем населенный пункт назывался Нижний Чирьюрт