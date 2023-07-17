Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1949
Отец ребёнка: Петров Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
21.05.1951
Отец ребёнка: Петров Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Петров Петр Георгиевич
Смерть
1980