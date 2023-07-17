Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Зобнина) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
20.01.1949

Сын: Петров Георгий Петровч

Отец ребёнка: Петров Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
21.05.1951

Сын: Петров Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Петров Виктор Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Георгиевич

Смерть
1980

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