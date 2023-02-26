Никита Афанисиев
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1748
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Афанасий (Феофан)
Мать: Васса Архипова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Анна Киреева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Анна Киреева
Рождение ребёнка
01.04.1785
Дочь: Хиония Никитина
Мать ребёнка: Анна Киреева
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1805