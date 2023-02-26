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Никита Афанисиев

Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1748

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Афанасий (Феофан)

Мать: Васса Архипова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Анна Киреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Анна Киреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1785

Дочь: Хиония Никитина

Мать ребёнка: Анна Киреева

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1805
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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