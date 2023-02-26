Афанасий (Феофан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий (Феофан)

Афанасий (Феофан)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1723

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Осип (Иосиф) (Феофанов)

Мать ребёнка: Васса Архипова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1748

Сын: Никита Афанисиев

Мать ребёнка: Васса Архипова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Аграфена Феофанова

Мать ребёнка: Васса Архипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кондратий Афанасиев

Мать ребёнка: Васса Архипова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1796
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close