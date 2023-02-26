Афанасий (Феофан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1723
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Васса Архипова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никита Афанисиев
Мать ребёнка: Васса Архипова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Аграфена Феофанова
Мать ребёнка: Васса Архипова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кондратий Афанасиев
Мать ребёнка: Васса Архипова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1796