Кондратий Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратий Афанасиев

Кондратий Афанасиев

Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Афанасий (Феофан)

Мать: Васса Архипова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Екатерина Кондратиева

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close