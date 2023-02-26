Кондратий Афанасиев
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Афанасий (Феофан)
Мать: Васса Архипова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Екатерина Кондратиева
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайлова
Смерть
Неизвестно