Васса Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Осип (Иосиф) (Феофанов)

Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1748

Сын: Никита Афанисиев

Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Аграфена Феофанова

Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кондратий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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