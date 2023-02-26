Васса Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никита Афанисиев
Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Аграфена Феофанова
Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кондратий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий (Феофан)
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно