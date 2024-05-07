Кривошеева (Нищева) Александра Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1909
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1910
Сын: Кривошеев Александр Михаилов
Отец ребёнка: Кривошеев Михаил Александров
Смерть
Неизвестно