Кривошеева (Нищева) Александра Николаева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеева (Нищева) Александра Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1909

Муж: Кривошеев Михаил Александров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Сын: Кривошеев Александр Михаилов

Отец ребёнка: Кривошеев Михаил Александров

Смерть
Неизвестно

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