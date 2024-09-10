Кривошеев Михаил Александров 14.07.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеев Михаил Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1891

Отец: Кривошеев Александр Иванов

Мать: Татьяна Кузьмина

Бракосочетание
08.11.1909

Жена: Кривошеева (Нищева) Александра Николаева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Сын: Кривошеев Александр Михаилов

Мать ребёнка: Кривошеева (Нищева) Александра Николаева

Смерть
Неизвестно

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