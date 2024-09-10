Кривошеев Михаил Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1891
Отец: Кривошеев Александр Иванов
Мать: Татьяна Кузьмина
Бракосочетание
08.11.1909
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1910
Сын: Кривошеев Александр Михаилов
Мать ребёнка: Кривошеева (Нищева) Александра Николаева
Смерть
Неизвестно