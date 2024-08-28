Шваб (Бухнер) Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шваб (Бухнер) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Мать: Бухнер (Штезель) Маргарета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шваб Пол

Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шваб Матиас (Матеус)

Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шваб Джозеф

Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер

Бракосочетание
19.02.1897

Муж: Шваб Иоганнес Петер

Рождение ребёнка
07.05.1900

Дочь: (Шваб) Оттелия

Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер

Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Шваб Петр

Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер

29 декабря 1911 года в Березовке родился | Петер | крещен 1 января 1912 года пастором Яковом Розенбах в Березовской римско католической церкви. | родители | отец Иоанн Петер Шваб | мать Екатерина Бухн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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