Шваб (Бухнер) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шваб Пол
Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шваб Матиас (Матеус)
Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шваб Джозеф
Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер
Бракосочетание
19.02.1897
Муж: Шваб Иоганнес Петер
Рождение ребёнка
07.05.1900
Дочь: (Шваб) Оттелия
Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Шваб Петр
Отец ребёнка: Шваб Иоганнес Петер
29 декабря 1911 года в Березовке родился | Петер | крещен 1 января 1912 года пастором Яковом Розенбах в Березовской римско католической церкви. | родители | отец Иоанн Петер Шваб | мать Екатерина Бухн... Показать все
Смерть
Неизвестно