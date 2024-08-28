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Бухнер (Штезель) Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

04.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Штезель Иоганнес Андреас

Мать: Штезель (Шель (Шоль)) Екатерина

Бракосочетание
28.01.1871

Муж: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Зап.51 от 25.01.1871г. Иоганн Бухнер юноша 19л.+Маргарета Штезель девица 17л. | Родители Иоганн Бухнер+Анна Шторм; Иоганн Андреас Штезель+Екатерина Шелль. Св.Иоганн Штезель и Иоганн Бухнер.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Bogner Адам Иоганнесович

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шваб (Бухнер) Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Рождение ребёнка
11.09.1879

Сын: Bogner Иоганнес Иоганнесович

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Рождение ребёнка
04.07.1882

Сын: Бухнер Петр Иоганнесович

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Рождение ребёнка
22.04.1885

Сын: Бухнер Якоб Иоганнесович

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Рождение ребёнка
09.07.1887

Сын: Бухнер Михаил Иоганнесович

Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Зап.118. 9-9.07.1887г.родился и в тот же день крещён Михаил Богнер. Родители - Иоганн Богнер и Маргарета Штезель. Воспр.Михаил Макс и София Богнер.
Смерть
04.08.1898
Причина смерти: чахотка

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