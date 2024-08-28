Бухнер (Штезель) Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти04.08.1898
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
1853
Бракосочетание
28.01.1871
Зап.51 от 25.01.1871г. Иоганн Бухнер юноша 19л.+Маргарета Штезель девица 17л. | Родители Иоганн Бухнер+Анна Шторм; Иоганн Андреас Штезель+Екатерина Шелль. Св.Иоганн Штезель и Иоганн Бухнер.
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шваб (Бухнер) Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)
Рождение ребёнка
11.09.1879
Сын: Bogner Иоганнес Иоганнесович
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)
Рождение ребёнка
04.07.1882
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)
Рождение ребёнка
22.04.1885
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)
Рождение ребёнка
09.07.1887
Сын: Бухнер Михаил Иоганнесович
Отец ребёнка: Бухнер Иоганнес (Филипп)
Зап.118. 9-9.07.1887г.родился и в тот же день крещён Михаил Богнер. Родители - Иоганн Богнер и Маргарета Штезель. Воспр.Михаил Макс и София Богнер.
Смерть
04.08.1898
Причина смерти: чахотка