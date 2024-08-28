Шваб Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911
Отец: Шваб Иоганнес Петер
Мать: Шваб (Бухнер) Катарина
29 декабря 1911 года в Березовке родился | Петер | крещен 1 января 1912 года пастором Яковом Розенбах в Березовской римско католической церкви. | родители | отец Иоанн Петер Шваб | мать Екатерина Бухн... Показать все
Смерть
Неизвестно