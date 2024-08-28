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Шваб Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
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Место
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Рождение
29.12.1911

Отец: Шваб Иоганнес Петер

Мать: Шваб (Бухнер) Катарина

29 декабря 1911 года в Березовке родился | Петер | крещен 1 января 1912 года пастором Яковом Розенбах в Березовской римско католической церкви. | родители | отец Иоанн Петер Шваб | мать Екатерина Бухн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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