Шваб Иоганнес Петер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Шваб Иоганн Петер
Мать: Шваб (Беккер) Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шваб Джозеф
Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шваб Пол
Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шваб Матиас (Матеус)
Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина
Бракосочетание
19.02.1897
Жена: Шваб (Бухнер) Катарина
Рождение ребёнка
07.05.1900
Дочь: (Шваб) Оттелия
Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Шваб Петр
Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина
29 декабря 1911 года в Березовке родился | Петер | крещен 1 января 1912 года пастором Яковом Розенбах в Березовской римско католической церкви. | родители | отец Иоанн Петер Шваб | мать Екатерина Бухн... Показать все
Смерть
Неизвестно