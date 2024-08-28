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Шваб Иоганнес Петер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шваб Иоганн Петер

Мать: Шваб (Беккер) Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шваб Джозеф

Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шваб Пол

Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шваб Матиас (Матеус)

Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина

Бракосочетание
19.02.1897

Жена: Шваб (Бухнер) Катарина

Рождение ребёнка
07.05.1900

Дочь: (Шваб) Оттелия

Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина

Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Шваб Петр

Мать ребёнка: Шваб (Бухнер) Катарина

29 декабря 1911 года в Березовке родился | Петер | крещен 1 января 1912 года пастором Яковом Розенбах в Березовской римско католической церкви. | родители | отец Иоанн Петер Шваб | мать Екатерина Бухн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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