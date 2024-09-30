Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1877

Дата смерти

17.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котталайнен Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: (Котталайнен) Анна-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Котталайнен Абрам Яковлевич

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Котталайнен Петр Абрамович

Отец ребёнка: Котталайнен Абрам Яковлевич

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
20.04.1914

Муж: Хуопалайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Хуопалайнен Эйно Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Хуопалайнен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1923

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.01.1932

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