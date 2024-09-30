Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1877
Дата смерти17.01.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: (Котталайнен) Анна-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Котталайнен Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1907
Сын: Котталайнен Петр Абрамович
Отец ребёнка: Котталайнен Абрам Яковлевич
Бракосочетание
20.04.1914
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Хуопалайнен Эйно Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
?.06.1919
Сын: Хуопалайнен Тойво Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
03.08.1923
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Адамович
Смерть
17.01.1932