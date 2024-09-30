Котталайнен Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения17.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907
Бракосочетание
08.09.1929
Рождение ребёнка
10.02.1930
Сын: Коттилайнен Петрович
Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1931
Сын: Коттилайнен Вальтер Петрович
Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1933
Дочь: (Коттилайнен) Элма Петровна
Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1934
Дочь: (Коттилайнен) Петровна
Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна
Смерть
Неизвестно