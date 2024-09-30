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Котталайнен Петр Абрамович

Место рождения

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907

Отец: Котталайнен Абрам Яковлевич

Мать: Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
08.09.1929

Жена: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1930

Сын: Коттилайнен Петрович

Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1931

Сын: Коттилайнен Вальтер Петрович

Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1933

Дочь: (Коттилайнен) Элма Петровна

Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1934

Дочь: (Коттилайнен) Петровна

Мать ребёнка: Коттилайнен (Матикайнен) Анна-Айно Ивановна

Смерть
Неизвестно

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