Котталайнен Абрам Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотталайнен Абрам Яковлевич

Котталайнен Абрам Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна

Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: (Котталайнен) Анна-Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Котталайнен Петр Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.