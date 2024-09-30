Котталайнен Абрам Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: (Котталайнен) Анна-Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна
Рождение ребёнка
17.06.1907
Сын: Котталайнен Петр Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Кямпяс) Анна Тобиасовна
Смерть
Неизвестно