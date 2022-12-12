Гурборг Гершель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лернер Бейла Гершелевна
Мать ребёнка: Гурборг Бейб (Буба)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лернер Малка-Тойба Гершелевна
Мать ребёнка: Гурборг Бейб (Буба)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурборг Бейб (Буба)
Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область
Убит нацистами