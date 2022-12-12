Гурборг Гершель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурборг Гершель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лернер Бейла Гершелевна

Мать ребёнка: Гурборг Бейб (Буба)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лернер Малка-Тойба Гершелевна

Мать ребёнка: Гурборг Бейб (Буба)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурборг Бейб (Буба)

Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область
Убит нацистами
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