Гурборг (Герберг) Бейб (Буба) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурборг (Герберг) Бейб (Буба)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лернер Бейла Гершелевна

Отец ребёнка: Гурборг Гершель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лернер Малка-Тойба Гершелевна

Отец ребёнка: Гурборг Гершель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурборг Гершель

Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область
Убита нацистами
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