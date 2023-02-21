Гурборг (Герберг) Бейб (Буба)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лернер Бейла Гершелевна
Отец ребёнка: Гурборг Гершель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лернер Малка-Тойба Гершелевна
Отец ребёнка: Гурборг Гершель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурборг Гершель
Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область
Убита нацистами