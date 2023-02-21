Лернер (Гурборг) Малка-Тойба Гершелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лернер (Гурборг) Малка-Тойба Гершелевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурборг Гершель

Мать: Гурборг Бейб (Буба)

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лернер Шолом Беркович

Отец ребёнка: Лернер Берл Шломович

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Лернер Этля Берковна

Отец ребёнка: Лернер Берл Шломович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лернер Берл Шломович

Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область
Убита нацистами
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