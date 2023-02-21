Лернер (Гурборг) Малка-Тойба Гершелевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурборг Гершель
Мать: Гурборг Бейб (Буба)
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лернер Берл Шломович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лернер Этля Берковна
Отец ребёнка: Лернер Берл Шломович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лернер Берл Шломович
Смерть
27.06.1942
Убита нацистами