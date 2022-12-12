Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти27.06.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Гурборг Гершель
Мать: Гурборг Бейб (Буба)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Лернер Тойба Фейвелевна
Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лернер Этель Фейвелевна
Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ленрер Зельда Фейвелевна
Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1942
Убита нацистами