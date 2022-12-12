Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лернер (Гурборг) Бейла Гершелевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

27.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Гурборг Гершель

Мать: Гурборг Бейб (Буба)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лернер Тойба Фейвелевна

Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лернер Яков Фейвелевич

Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лернер Этель Фейвелевна

Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович

Ямполь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ленрер Зельда Фейвелевна

Отец ребёнка: Лернер Фейвел Шоломович

Ямполь, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лернер Фейвел Шоломович

Смерть
27.06.1942
Ямполь, Хмельницька область
Убита нацистами
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