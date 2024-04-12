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Красиков Василий Прохорович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1881 ст.

Отец: Красиков Прохор Захарович

Мать: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Жена: Красикова Евдокия Евстифеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1906 ст.

Сын: Красиков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Красикова Евдокия Евстифеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1912 ст.

Дочь: Красикова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Красикова Евдокия Евстифеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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