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Красиков Прохор Захарович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.

Дочь: Лупанова Ольга Прохоровна

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.

Дочь: Красикова Соломонида Прохоровна

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1879 ст.

Сын: Красиков Тихон Прохорович

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Сын: Красиков Ефрем Прохорович

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Сын: Красиков Василий Прохорович

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1883 ст.

Дочь: Красикова Акулина Прохоровна

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.

Сын: Красиков Александр Прохорович

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1889 ст.

Дочь: Красикова Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1901 ст.

Дочь: Красикова Вера Прохоровна

Мать ребёнка: Красикова Васса Ивановна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красикова Васса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красикова Васса Петровна

Смерть
Неизвестно
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