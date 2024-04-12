Красиков Прохор Захарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.
Дочь: Лупанова Ольга Прохоровна
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.
Дочь: Красикова Соломонида Прохоровна
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1879 ст.
Сын: Красиков Тихон Прохорович
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.
Сын: Красиков Ефрем Прохорович
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.
Сын: Красиков Василий Прохорович
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1883 ст.
Дочь: Красикова Акулина Прохоровна
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.
Сын: Красиков Александр Прохорович
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1889 ст.
Дочь: Красикова Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Красикова Васса Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1901 ст.
Дочь: Красикова Вера Прохоровна
Мать ребёнка: Красикова Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красикова Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красикова Васса Петровна
Смерть
Неизвестно