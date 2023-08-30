Красикова Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова Васса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

16.11.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.

Дочь: Лупанова Ольга Прохоровна

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.

Дочь: Красикова Соломонида Прохоровна

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1879 ст.

Сын: Красиков Тихон Прохорович

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Сын: Красиков Ефрем Прохорович

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Сын: Красиков Василий Прохорович

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1883 ст.

Дочь: Красикова Акулина Прохоровна

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.

Сын: Красиков Александр Прохорович

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1889 ст.

Дочь: Красикова Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красиков Прохор Захарович

Смерть
16.11.1893 ст.
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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