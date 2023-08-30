Красикова Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти16.11.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.
Дочь: Лупанова Ольга Прохоровна
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.
Дочь: Красикова Соломонида Прохоровна
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Рождение ребёнка
19.06.1879 ст.
Сын: Красиков Тихон Прохорович
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.
Сын: Красиков Ефрем Прохорович
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.
Сын: Красиков Василий Прохорович
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Рождение ребёнка
07.04.1883 ст.
Дочь: Красикова Акулина Прохоровна
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.
Сын: Красиков Александр Прохорович
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Рождение ребёнка
03.10.1889 ст.
Дочь: Красикова Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Красиков Прохор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1893 ст.