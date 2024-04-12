Красикова (Клепакова) Евдокия Евстифеевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1882 ст.
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Красиков Василий Прохорович
Рождение ребёнка
25.07.1912 ст.
Дочь: Красикова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Красиков Василий Прохорович
Смерть
Неизвестно