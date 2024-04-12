Красикова (Клепакова) Евдокия Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасикова (Клепакова) Евдокия Евстифеевна

Красикова (Клепакова) Евдокия Евстифеевна

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.03.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1882 ст.

Отец: Клепаков Евстафий Титович

Мать: Клепакова Марфа Ивановна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Красиков Василий Прохорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1906 ст.

Сын: Красиков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Красиков Василий Прохорович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1912 ст.

Дочь: Красикова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Красиков Василий Прохорович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close