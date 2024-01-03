Горников Степан Васильев ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Горников Василий Яковлев
Мать: Горникова Мария Петрова
Бракосочетание
23.01.1900
Рождение ребёнка
30.01.1908
Дочь: (Горников) Анна Степанова
Мать ребёнка: Горникова (Приймаченко) Марина Федорова
Рождение ребёнка
21.02.1910
Дочь: (Горникова) Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Горникова (Приймаченко) Марина Федорова
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно