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Горников Степан Васильев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Горников Василий Яковлев

Мать: Горникова Мария Петрова

Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Горникова (Приймаченко) Марина Федорова

Рождение ребёнка
30.01.1908

Дочь: (Горников) Анна Степанова

Мать ребёнка: Горникова (Приймаченко) Марина Федорова

Рождение ребёнка
21.02.1910

Дочь: (Горникова) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Горникова (Приймаченко) Марина Федорова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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