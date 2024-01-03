Горников Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Горников Яков Михайлов
Мать: Горникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Горников Степан Васильев ?
Мать ребёнка: Горникова Мария Петрова
Рождение ребёнка
11.06.1882
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Горникова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горникова Емельян Васильев ?
Мать ребёнка: Горникова Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горникова Мария Петрова
Смерть
Неизвестно