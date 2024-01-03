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Горников Василий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Горников Яков Михайлов

Мать: Горникова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Горников Степан Васильев ?

Мать ребёнка: Горникова Мария Петрова

Рождение ребёнка
11.06.1882

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Горникова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горникова Емельян Васильев ?

Мать ребёнка: Горникова Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Мария Петрова

Смерть
Неизвестно
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